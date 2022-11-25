Матери солдат СВО после встречи с Путиным спели «Подмосковные вечера» — видео

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 33

Матери солдат СВО исполнили «Подмосковные вечера» после встречи с Владимиром Путиным

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Российский лидер отметил, что они могут гордиться своими сыновьями.

Президент России Владимир Путин встретился с матерями российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. После мероприятия в Кремлевском дворце женщины задержались у рояля. Одна из участниц встречи села за музыкальный инструмент, а остальные собрались вокруг нее. Вместе они исполнили песню «Подмосковные вечера».

Российский лидер в рамках встречи отметил, что все солдаты СВО — настоящие герои и выполняют свой долг с достоинством. Путин добавил, что украинская сторона ведет информационную войну, и часто обесценивает работу армии России.

В заключение глава государства рассказал, что льготы, которые предусмотрены для российских военных, могут распространиться на ополченцев Донбасса. Они сражаются за Родину с 2014 года.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин обсудил с матерями военнослужащих самые важные проблемы

Тема:
Специальная военная операция России
25 нояб
В Москву прилетели 50 российских военнопленных, спасенных из плена ВСУ
25 нояб
Экипаж подлодки «Магадан» выполнил боевые упражнения в Японском море
25 нояб
Зеленский и Залужный — только ширма: политолог о том, кто будет главой Украины
25 нояб
СБУ пришла с обысками на Черновицко-Буковинскую епархию на Украине
25 нояб
«Снежок в бункере»: Захарова высмеяла слова жены Зеленского о бесконечном терпении украинцев
25 нояб
До 200 польских наемников уничтожены под Харьковом
25 нояб
Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине
25 нояб
ООН: обстоятельства расстрела российских пленных должны быть расследованы
25 нояб
Российские войска уничтожили пункты управления ВСУ в ДНР и ЛНР
25 нояб
ВСУ нанесли ракетный удар по Майорску в ДНР
-5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.48
0.09 62.88
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

22:50
Юлия Пересильд подтвердила романтические отношения с актером Михаилом Тройником
22:41
Уволились более 20 тысяч работников завода по производству iPhone в Китае
22:32
«Без бутылки не разберешься»: Галич объяснила ссору с Ивлеевой
22:23
В скандальном океанариуме в Приморье умерла акула-зебра
22:14
Матери солдат СВО после встречи с Путиным спели «Подмосковные вечера» — видео
22:05
Ройзман, Монгайт и Новиков: Минюст РФ расширил список иноагентов

Сейчас читают

Появились кадры изнутри дома, в котором погибла вдова Говорухина
Зеленский и Залужный — только ширма: политолог о том, кто будет главой Украины
Застойное явление: почему люди во всем мире резко перестали развиваться
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео