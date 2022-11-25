Матери солдат СВО после встречи с Путиным спели «Подмосковные вечера» — видео
Матери солдат СВО исполнили «Подмосковные вечера» после встречи с Владимиром Путиным
Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; 5-tv.ru
Российский лидер отметил, что они могут гордиться своими сыновьями.
Президент России Владимир Путин встретился с матерями российских солдат, которые участвуют в спецоперации на Украине. После мероприятия в Кремлевском дворце женщины задержались у рояля. Одна из участниц встречи села за музыкальный инструмент, а остальные собрались вокруг нее. Вместе они исполнили песню «Подмосковные вечера».
Российский лидер в рамках встречи отметил, что все солдаты СВО — настоящие герои и выполняют свой долг с достоинством. Путин добавил, что украинская сторона ведет информационную войну, и часто обесценивает работу армии России.
В заключение глава государства рассказал, что льготы, которые предусмотрены для российских военных, могут распространиться на ополченцев Донбасса. Они сражаются за Родину с 2014 года.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.
30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин обсудил с матерями военнослужащих самые важные проблемы.
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