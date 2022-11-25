Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 40

Путин лично встретился с матерями участвующих в СВО россиян

Фото, видео: Федосеев Лев / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Президент России встретился с матерями военнослужащих и обсудил все самые важные проблемы.

Все российские военнослужащие, принимающие участие в специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, территорий ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей вне всяких сомнений являются настоящими героями. Ведь ежедневно они рискуют своими жизнями ради спасения ни в чем не повинных людей, страдающих от натиска боевиков ВСУ. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с матерями служащих.

«Только они, сами ребята знают, что они герои по-настоящему. Почему? Потому что никто, кроме них и их ближайших командиров, которые рядом с ними стоят, не знают, какой это труд тяжелый и насколько это сопряжено с реальной опасностью для жизни и здоровья. Только они это чувствуют и понимают», — подчеркнул глава государства.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какая помощь положена семьям мобилизованных.

Тема:
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