«Без бутылки не разберешься»: Галич объяснила ссору с Ивлеевой

Знаменитость объяснила, что нуждается в друзьях, однако тратить время на людей, которые не очень близки для нее, она не хочет.

Блогер Ида Галич рассказала, почему перестала общаться со своей коллегой Настей Ивлеевой. Об этом она заявила в интервью Надежде Стрелец.

«Беременность моя сыграла роль, новые отношения… Не все умеют обустраивать свои отношения, не теряя друзей. Без бутылки уже не разберешься», — говорит знаменитость.

Она добавила, что не каждый человек может построить новые отношения, не теряя при этом друзей. С Настей Ивлеевой они всегда были очень разными, поэтому пошли разными дорогами.

«Если кто-то не отвечает мне взаимностью, я тоже не пойду. Мы друг другу отдали лучшее, что могли в тот момент, и пошли дальше, все. Ну было и было. Мы с Настей дико разные», — заключила Галич.

Также блогер добавила, что нуждается в друзьях, однако тратить время на людей, которые не очень близки для нее, она не хочет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сосед Иды Галич устроил ночь страха накануне Хэллоуина. Буйный сосед сильно напугал девушку странными звуками. Утихомирить разбушевавшегося в ночи мужчину смогли лишь два наряда полиции.