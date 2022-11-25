«Без бутылки не разберешься»: Галич объяснила ссору с Ивлеевой

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 16

Блогер Ида Галич заявила, что на ссору с Ивлеевой повлияла ее беременность

«Без бутылки не разберешься»: Галич объяснила ссору с Ивлеевой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость объяснила, что нуждается в друзьях, однако тратить время на людей, которые не очень близки для нее, она не хочет.

Блогер Ида Галич рассказала, почему перестала общаться со своей коллегой Настей Ивлеевой. Об этом она заявила в интервью Надежде Стрелец.

«Беременность моя сыграла роль, новые отношения… Не все умеют обустраивать свои отношения, не теряя друзей. Без бутылки уже не разберешься», — говорит знаменитость.

Она добавила, что не каждый человек может построить новые отношения, не теряя при этом друзей. С Настей Ивлеевой они всегда были очень разными, поэтому пошли разными дорогами.

«Если кто-то не отвечает мне взаимностью, я тоже не пойду. Мы друг другу отдали лучшее, что могли в тот момент, и пошли дальше, все. Ну было и было. Мы с Настей дико разные», — заключила Галич.

Также блогер добавила, что нуждается в друзьях, однако тратить время на людей, которые не очень близки для нее, она не хочет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сосед Иды Галич устроил ночь страха накануне Хэллоуина. Буйный сосед сильно напугал девушку странными звуками. Утихомирить разбушевавшегося в ночи мужчину смогли лишь два наряда полиции.

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