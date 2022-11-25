Ройзман, Монгайт и Новиков: Минюст РФ расширил список иноагентов

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 72

Минюст РФ признал Евгения Ройзмана, Анну Могайт и Илью Новикова иноагентами

Ройзман, Монгайт и Новиков: Минюст РФ расширил список иноагентов

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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Фигуранты из нового списка занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование от Украины.

Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц-иностранных агентов политика Евгения Ройзмана и еще нескольких человек. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В реестр также внесены журналистка Анна Монгайт, адвокат Илья Новиков и другие», — говорится в сообщении.

Согласно данным министерства, фигуранты занимаются политической деятельностью, получая при этом финансирование от Украины.

До этого в реестр физлиц-иноагентов также включили журналистку Екатерину Котрикадзе, гендиректора телеканала «Дождь»* Наталью Синдееву, адвоката Михаила Беньяша, журналиста Ивана Яковину, политолога Тараса Березовца и телеведущего Владимира Роменского.

НКО, общественные объединения, СМИ и физлица, признанные иноагентами, обязаны указывать на наличие статуса при распространении всех информационных материалов, форма этой пометки утверждена только для СМИ-иноагентов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в реестр физлиц-иноагентов также включили российскую журналистку Ирину Шихман.

* — признан в РФ СМИ-иноагентом.

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