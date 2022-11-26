Токаев официально вступил в должность главы Казахстана

Следующие семь лет во главе Казахстана будет действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Он победил на внеочередных выборах, набрав 81,31% голосов избирателей. В 2019 году на него проголосовали 70,96% жителей.

В Астане состоялась церемония инаугурации Токаева. Он произнес присягу и официально вступил в должность главы государства, сообщает ТАСС.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал переизбранный президент.

До этого Владимир Путин поздравил Касыма-Жомарта Токаева с переизбранием на пост. На официальном сайте Кремля появилось обращение, в котором подчеркивается успешное сотрудничество России и Казахстана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана.