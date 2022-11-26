Ляйсан Утяшева во второй раз заговорила о разводе с Павлом Волей

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 40

Утяшева второй раз опровергла слухи о разводе с Волей

Ляйсан Утяшева во второй раз заговорила о разводе с Павлом Волей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитой гимнастке то и дело задают вопросы о личной жизни. Неужели есть серьезные проблемы?

Выдающаяся российская гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева не первый год счастлива в браке с шоуменом Павлом Волей. Между тем, поклонники то и дело подозревают, что в ее семье происходят скандалы и серьезные разлады. «Так говорят», — объясняются они перед звездой. Дива лишь единожды опровергала слухи о разводе. Но в последнее время концентрация негатива вокруг достигла максимума, и спортсменке пришлось вновь вернуться к сложной теме.

«Знаю, некоторые пытаются на „разводить“… Комментарии вообще вещь крайне показательная: если кто-то настроен видеть плохое во всем, то он не способен поверить в счастье и любовь других. Это эффект зеркала… К счастью, в обратную сторону тоже работает. Читайте по губам: у нас все хорошо!» — приводит цитату из заявления Утяшевой 7Дней.ru.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева воспитывают двоих детей. У пары родились сын Роберт и дочь София. Влюбленные поженились в ноябре 2012 года. Их отношения можно назвать поистине идеальными.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие успехи сегодня у сына Павла Воли.

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