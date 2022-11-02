Ляйсан Утяшева похвасталась успехами старшего сына от Воли: «Мамина гордость»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 61

Гимнастка Ляйсан Утяшева гордится успехами сына от Павла Воли в учебе

Ляйсан Утяшева похвасталась успехами старшего сына от Воли: «Мамина гордость»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Спортсменка оценила уровень образования современных младших школьников.

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева не скрывает гордости — ее наследники, девятилетний Роберт и семилетняя София, образованны не по годам. По мнению звезды, сегодня дети имеют массу возможностей развивать свои таланты. Уже в первые школьные годы они готовы похвастаться знаниями, которые не каждый взрослый имеет на вооружении.

В интервью 7Дней.ru Утяшева рассказала, что сын и дочь могут свободно общаться и писать по-английски. Старшенький восхищает маму тягой к точным наукам. Мальчик не ищет легких путей, не пользуется гаджетами, а сам ищет правильный ответ в задачке.

«Мне нравится, что они многогранны, уже знают два языка (русский и английский), могут не только на них читать, но и спокойно поддерживать беседу. Не припомню, чтобы в девять лет кто-то из ровесников мог свободно переписываться на английском. Я вижу математический склад ума у Роберта: он считает без калькулятора, в столбик. Настоящая мамина гордость», — сказала спортсменка.

Утяшева подчеркнула, что не занимается с сыном и дочерью уроками — все домашние задания ребята выполняют самостоятельно. Родители приходят на помощь только в крайних случаях, иногда брат с сестрой дают подсказки друг другу.

Ляйсан Утяшева воспитывает двоих наследников в браке с комиком Павлом Волей. Недавно пара отметила десятилетие семейной жизни. Их союз считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Из года в год звезды демонстрируют нежность на публике, они не были замешаны ни в одном скандале, не становились даже объектами подозрений. Над слухами о разводе просто смеются — издержки известности и жажда прессы выпустить резонансный материал.

Ранее, писал 5-tv.ru, гимнастка призналась, что очень зависима от мужа. По словам Утяшевой, Воля сам выбирает для нее проекты и контролирует все решения, связанные с карьерой.

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