Названа причина смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея

Глава белорусского МИД Владимир Макей скончался от последствий инфаркта. Как пишет «Наша Нiва», в момент трагедии дипломат находился дома. По данным издания, когда случился приступ, Макей отказался обращаться за медицинской помощью. Ухедшение состояния он в серьез не воспринял.

Российские власти выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Макея в связи с трагедией. То же самое сделал и лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея. В ближайшее время будут опубликованы официальные соболезнования МИД России», — среди прочих отреагировала на случившееся официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Владимиру Макею было 64 года. Завтра он должен был присутствовать в театре на постановке любимой супруги-актрисы Веры Поляковой-Макей.

Макей был заместителем начальника службы государственного протокола белорусского МИД, представителем республики при Совете Европы, советником посольства во Франции, начальником управления общеевропейского сотрудничества МИД. С 2000 по 2008 год занимал должность помощника президента Белоруссии, в 2008–2012 годах возглавлял администрацию президента. Министром иностранных дел назначен 22 августа 2012 года.

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