В РФ возросло число детей, страдающих психоневрологическими патологиями

Врач-невролог рассказала о наиболее частых диагностированных болезней у детей и дала советы, как стабилизировать неокрепшую психику и нервную систему.

За последние годы все больше российских детей столкнулись с психоневрологическими патологиями. Об этом заявила врач-невролог Гульжан Сакбаева. В беседе с «Известиями» она рассказала, что повлияло на рост, наиболее частые причины заболевания и пути к выздоровлению.

Так, одной из причин роста числа детей с психоневрологическими нарушениями является увеличение информационной нагрузки на ребенка. В пандемию коронавируса многие школы переходили на онлайн-формат обучения. Некоторым детям было сложно так учиться, да и школьная программа стала сложнее.

Кроме того, детям все чаще слишком рано родители дают гаджеты. По словам специалиста, некоторые уже в два года позволяют своим чадам окунаться в мир технологий. Последствием такого воспитания может стать задержка в речи. Если обычно уже к трем годам ребенок должен уметь составлять простые предложения, то теперь все чаще некоторые дети начинают говорить только к четырем-пяти годам.

«Из-за того, что малыш много сидит за монитором, у него нет мотивации разговаривать. А если ребенок поздно заговорит, то у него, скорее всего, будет и задержка в письменной речи. Он будет хуже читать и писать, а значит, могут возникнуть проблемы в учебе», — добавила невролог.

Вместе с тем частое использование гаджетов провоцирует снижение развития социальных навыков: дружба, общение, конкурирование. У таких детей пропадает интерес к другим людям и увлечениям. Поэтом невролог порекомендовала ограничить пользование телефонами и планшетами до 45 минут в день. А до семи лет и вовсе не давать их ребенку.

«Но родители могут помочь ребенку по-другому: организовать режим дня, записать в спортивные секции (боевые искусства не рекомендуются), чтобы он больше двигался и тратил свою энергию. Делая уроки, он может отвлекаться: побегать, попрыгать, размяться, перекусить», — заключила специалист.

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