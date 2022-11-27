Дунаевский после 30 лет узнал о внебрачном сыне: «Был краткосрочный роман»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 401

Актер Федор Дунаевский стал папой в 16 лет, но узнал о сыне только в зрелом возрасте

Дунаевский после 30 лет узнал о внебрачном сыне: «Был краткосрочный роман»

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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За плечами селебрити несколько неудачных браков. Его нынешний союз длится уже 17 лет.

Актер Федор Дунаевский только после 30 лет узнал о внебрачном сыне. Елисей родился, когда актеру было всего 16 лет. Мать ребенка почему-то не стала рассказывать мужчине, что беременна. Дунаевского новость шокировала и порадовала одновременно.

«С Елисеем познакомились, когда оба были уже взрослыми дядями. Это такая история… Его мама — дочка подруги моей мамы. У нас был краткосрочный роман, когда мне исполнилось 16. Подруга мамы показала мне фотографию, на которой Елисею было 17 лет, и мой снимок в этом же возрасте. Спросила: «На какой из них ты?» — приводит слова знаменитости StarHit.ru.

Звезда считает это подарком судьбы, поскольку, по его мнению, от людей редко встретишь чего-то хорошего. От звезды фильма «Курьер» хотели лишь общения и встреч. Сегодня звездный наследник занимается фотографией, являясь, по словам Дунаевского, достаточно известным, светлым и добрым человеком.

К слову, за плечами селебрити несколько неудачных браков. Сейчас он живет с дизайнером интерьеров Ириной. Их счастливый союз длится уже 17 лет.

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Дунаевский после 30 лет узнал о внебрачном сыне: «Был краткосрочный роман»

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