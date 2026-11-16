Ущерб по делу экс-продюсера «Комбинации» оценили в 4,8 миллиона рублей

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Мария Медведева
Мария Медведева Журналист 17 0

Бывший продюсер группы Виталий Окороков не признает вину, однако, по данным источника, готов компенсировать ущерб дочери сооснователя коллектива.

Ущерб по делу экс-продюсера Комбинации превысил 4,8 млн

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Ущерб по делу экс-продюсера Окорокова оценили в в 4,8 миллиона рублей

Сумма ущерба по уголовному делу о мошенничестве с авторскими правами на песни группы «Комбинация» составила четыре миллиона 830 тысяч рублей. Такую оценку дала экспертиза, проведенная в рамках расследования. Об этом сообщил источник «Известий».

Фигурантом дела является бывший продюсер коллектива Виталий Окороков. Потерпевшей признана Виктория Олейникова — дочь сооснователя группы Александра Шишинина, которой, согласно материалам дела, принадлежат права на спорные произведения.

«Согласно экспертизе, проведенной в рамках уголовного дела, сумма причиненного ущерба составляет четыре миллиона 830 тысяч рублей», — рассказал собеседник издания.

При этом Окороков не признает предъявленные ему обвинения, но, как уточнил источник, выразил готовность возместить причиненный ущерб.

Как возник спор из-за хитов «Комбинации»

По версии следствия, Окороков действовал в составе организованной группы вместе с генеральным директором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым. Предполагаемая схема заключалась в незаконном оформлении прав на тексты песен Александра Шишинина. Для этого, как считают правоохранители, использовались документы с недостоверными сведениями об авторстве произведений.

По данным источника «Известий», Черкасов помогал Окорокову получить исключительные имущественные права на композиции, которые должны были принадлежать дочери Шишинина. В результате Виктория Олейникова стала потерпевшей по уголовному делу.

Разбирательство вокруг авторских прав началось еще в прошлом году. В сентябре 2025 года Олейникова потребовала через суд признать за ней права на 16 песен группы. Позднее, в сентябре 2026 года, Арбитражный суд Москвы признал недействительным договор между издательством «Джем» и Виталием Окороковым в части спорных авторских прав.

Уголовное дело в отношении бывшего продюсера получило развитие в октября этого года. Тогда стало известно, что Окороков стал его фигурантом. Сам композитор ранее называл эту информацию ошибкой и отказывался от подробных комментариев.

По версии источника издания, документы с недостоверными сведениями об авторах могли позволить распоряжаться песнями без согласия дочери Александра Шишинина и получать доход от их использования.

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