«Жизнь потаскала»: Муцениеце раскритиковала резко постаревшего Козловского

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50

Агата Муцениеце раскритиковала афишу с актером Данилой Козловским

«Жизнь потаскала»: Муцениеце раскритиковала резко постаревшего Козловского

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Разведенной знаменитости не дает покоя тело знаменитого актера.

Актера Данилу Козловского раскритиковали за внешний вид его же коллеги по цеху. Агата Муцениеце вместе с Натальей Земцовой не пожалели выражений для 37-летнего артиста, которого посчитали изрядно постаревшим. Девушки сравнили афиши артиста в своих социальных сетях.

Экс-супруга актера Павла Прилучного отметила, что время между съемками двух частей фильма "Духless" сильно отразилось на внешности Козловского, а ведь прошло три года. Особенно смутило знаменитых подруг, что звезда экрана перестал следить за растительностью на теле.

«Смотрите, как постарел артист. Здесь молодой и красивый юнец, на груди даже нет волос, а тут — как жизнь потаскала и волосы появились», — поделилась колкими высказываниями бывшая «мажора».

Сейчас, поговаривают, что Данила Козловский холостяк. По слухам, секс-символ абсолютно свободен после расставания с режиссером Ольгой Зуевой и неудачных отношений с актрисой Оксаной Акиньшиной. Видимо, поэтому он и показывает без стеснения свои оголенные части тела, пусть и немного волосатые.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце раскрыла правду о смене фамилии после развода с Павлом Прилучным.

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