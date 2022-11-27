Все на лед! Где в Санкт-Петербурге покататься на коньках
В Санкт-Петербурге открылись первые катки
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru
Одна из площадок появилась на острове «Новая Голландия».
В Петербурге стартовал ледовый сезон. В городе открылись первые катки.
Одна из площадок появилась на острове «Новая Голландия». Ледовое поле площадью две тысячи квадратных метров оформили в ретро-футуристическом стиле. Одновременно на нем могут кататься до 250 человек.
Этой зимой в Петербурге можно будет также сходить на каток во Дворе Гостинки, у «Флагштока» и у моря в «Севкабель Порту». Продлится ледовый сезон в Северной столице до начала апреля.
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