Все на лед! Где в Санкт-Петербурге покататься на коньках

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В Санкт-Петербурге открылись первые катки

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Одна из площадок появилась на острове «Новая Голландия».

В Петербурге стартовал ледовый сезон. В городе открылись первые катки.

Одна из площадок появилась на острове «Новая Голландия». Ледовое поле площадью две тысячи квадратных метров оформили в ретро-футуристическом стиле. Одновременно на нем могут кататься до 250 человек.

Этой зимой в Петербурге можно будет также сходить на каток во Дворе Гостинки, у «Флагштока» и у моря в «Севкабель Порту». Продлится ледовый сезон в Северной столице до начала апреля.

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