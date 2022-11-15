Раньше зарабатывала больше: сколько Земфира сколотила за мини-тур за границей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 199

Земфира за осенний мини-тур по загранице заработала около 74 миллионов рублей

Раньше зарабатывала больше: сколько Земфира сколотила за мини-тур за границей

Фото: Шахиджанян Сергей / ТАСС

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Артисты, бежавшие из России вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса, чтобы выжить за границей, снижают ценники. Но все равно продолжают упорно трудиться.

Стало известно, сколько уехавшая из России вместе с подругой, режиссером Ренатой Литвиновой певица Земфира заработала за осенний мини-тур за границей. По данным KP.RU, на чужбине ей пришлось снизить ценник. В противном случае выжить никак не удалось бы.

Артистка в последние годы в России редко давала концерты для поклонников. Все внимание было направлено на частные мероприятия. В феврале 2022 года она дала два концерта в России, каждый из которых могли посетить десять тысяч человек. А после собрала вещи и эмигрировала во Францию. Восемь месяцев певица не анонсировала выступлений. Лишь в октябре стало известно, у нее в ближайшее время состоится гастрольный европейский тур.

В туре было 11 городов. Последний концерт в ноябре прошел в Лондоне. Все пять тысяч мест были проданы. В Париже зал был на 1300 мест, похожая вместимость и на других площадках. Средняя цена билета была 100 евро. Средний гонорар звезды за один концерт — 110 тысяч евро, плюс зарплата команде. То есть, за свой мини-тур Земфира получила около 74 миллионов рублей.

При этом певица активно готовится и к предстоящему Новому году. Однако если раньше гонорар за предновогоднее выступление она оценивала в 200 тысяч евро, то теперь аппетиты пришлось поубавить — 100 тысяч евро. По слухам, сейчас есть несколько заказов от соотечественников за границей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда Кристина Орбакайте уехала из России.

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