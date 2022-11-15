Раньше зарабатывала больше: сколько Земфира сколотила за мини-тур за границей

Артисты, бежавшие из России вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса, чтобы выжить за границей, снижают ценники. Но все равно продолжают упорно трудиться.

Стало известно, сколько уехавшая из России вместе с подругой, режиссером Ренатой Литвиновой певица Земфира заработала за осенний мини-тур за границей. По данным KP.RU, на чужбине ей пришлось снизить ценник. В противном случае выжить никак не удалось бы.

Артистка в последние годы в России редко давала концерты для поклонников. Все внимание было направлено на частные мероприятия. В феврале 2022 года она дала два концерта в России, каждый из которых могли посетить десять тысяч человек. А после собрала вещи и эмигрировала во Францию. Восемь месяцев певица не анонсировала выступлений. Лишь в октябре стало известно, у нее в ближайшее время состоится гастрольный европейский тур.

В туре было 11 городов. Последний концерт в ноябре прошел в Лондоне. Все пять тысяч мест были проданы. В Париже зал был на 1300 мест, похожая вместимость и на других площадках. Средняя цена билета была 100 евро. Средний гонорар звезды за один концерт — 110 тысяч евро, плюс зарплата команде. То есть, за свой мини-тур Земфира получила около 74 миллионов рублей.

При этом певица активно готовится и к предстоящему Новому году. Однако если раньше гонорар за предновогоднее выступление она оценивала в 200 тысяч евро, то теперь аппетиты пришлось поубавить — 100 тысяч евро. По слухам, сейчас есть несколько заказов от соотечественников за границей.

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