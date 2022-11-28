Британские учителя подрабатывают уборщиками и таксистами, чтобы оплатить счета за ЖКХ

Из-за низких зарплат в королевстве не хватает и работников скорой медицинской помощи.

В Великобритании только и разговоров, что о выживании. Из-за энергокризиса жители страны с октября сократили потребление электроэнергии и газа примерно на 10%.

Но это не помогло, денег расплатиться за дорожающую коммуналку все равно не хватает. Из-за этого учителя, например, массово устраиваются на вторую работу. Как пишет The Guardian, зарплаты педагога недостаточно даже для оплаты счетов и еды.

После занятий учителя вынуждены подрабатывать таксистами, уборщиками и барменами.

Другое британское издание Mirror сообщает о катастрофической ситуации в здравоохранении. Из-за низких зарплат не хватает работников скорой медицинской помощи. Бригады работают по 14 часов в день. Но им удается справиться только с половиной вызовов. Врачи говорят: многочасовые задержки приведут к стремительному росту смертности пациентов этой зимой.