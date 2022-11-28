Украине предрекли погружение в полную тьму без оружия Запада

По словам австрийского полковника Маркуса Райснера, Украина потеряла треть своей системы ПВО еще в начале специальной военной операции.

Вся территория Украины в ближайшее время может погрузиться в кромешную тьму. Такое мнение озвучил австрийский полковник Маркус Райснер для газеты ZDF.

По его словам, Киев обязан в кратчайшие сроки восстановить критически важную для жизни страны инфраструктуру. Иначе жители Незалежной спустя считанные дни будут выживать без света и тепла.

«Если здесь не будет развернута мощная противовоздушная оборона, Украина через несколько недель погрузится в полную темноту, потому что больше не будет работать критически важная инфраструктура», — рассказал Маркус Райснер.

Кроме того, он отметил, что Украина в самом начале специальной военной операции России по защите Донбасса потеряла треть системы противовоздушной обороны (ПВО). Именно поэтому Украина уязвима к любым российским ударам. Райснер считает, что для улучшения ситуации Западу необходимо поставлять киевскому режиму больше оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Елена Зеленская заявила о готовности украинцев терпеть холод и темноту еще несколько лет.