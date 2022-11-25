«Будут терпеть»: жена Зеленского рассказала, на что готовы украинцы ради членства в ЕС

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 038

Елена Зеленская заявила о готовности украинцев терпеть, ради членства в ЕС

«Будут терпеть»: жена Зеленского рассказала, на что готовы украинцы ради членства в ЕС

Фото: Reuters / VALENTYN OGIRENKO

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Тема:
Специальная военная операция России

Женщина привела данные некоего социологического опроса. Стоит ли им верить?

О терпении украинского народа, ради членства в Евросоюзе рассказала первая леди Незалежной Елена Зеленская в интервью BBC. По словам супруги президента Украины, у людей за последние месяцы было много испытаний. В частности, одним из них может стать грядущая зима при отсутствии тепла. Женщина привела данные некоего социологического опроса, якобы демонстрирующего желание простых украинцев терпеть и дальше.

«Украинцы в большинстве, это было больше 90% опрошенных, ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС», — сказала Зеленская.

Россия продолжает специальную военную операцию в Донбассе по защите мирных граждан от геноцида со стороны киевской власти. Националисты используют людей в качестве живого щита. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Украины. Недружественные страны Запада и ЕС представили миротворческую миссию, как «вторжение», объявив России экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Зеленский обидел жену дважды за полминуты.

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