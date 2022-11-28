Во Франции начали расследование финансирования избирательной кампании Макрона

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Le Parisien: во Франции начали расследование финансирования избирательной кампании Макрона на выборах 2017 года

Во Франции начали расследование финансирования избирательной кампании Макрона

Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев

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В центре уголовного дела — американская консалтинговая фирма McKinsey и ее связи с французским президентом.

Во Франции расследуют финансирование предвыборной кампании президента страны Эммануэля Макрона на выборах 2017 года. Главный фигурант дела — американская консалтинговая фирма McKinsey. Об этом сообщает Le Parisien.

Издание отмечает, что расследование стало продолжением возбужденного еще в марте уголовного дела об отмывании денег частными консалтинговыми компаниями и неуплате корпоративного налога. В их числе значилась и компания McKinsey, чей французский офис подозревают в неуплате налогов в течение последних десяти лет.

В мае в штаб-квартире McKinsey прошли обыски, по результатам которых прокуратура также заподозрила компанию в «фаворитизме» и «нелегальном финансировании избирательной кампании». Сейчас следствие выясняет, имела ли McKinsey «привилегированный статус» при заключении госконтрактов.

По данным газеты, цель расследования — изучить связи между Макроном и фирмой McKinsey и выяснить условия получения американской компанией государственных контрактов на колоссальные суммы. Кроме того, у следствия есть подозрения в скрытом финансировании предвыборной кампании Макрона в 2017 году, по итогам которой он возглавил страну.

Также сообщается, что предварительное расследование поручено трем следственным судьям Национальной финансовой прокуратуры Франции. В их числе Серж Турнер, который в 2017 году предъявил обвинения экс-премьеру страны Франсуа Фийону, после чего тот был вынужден сняться с выборов, хотя, по данным соцопросов, мог опередить Макрона.

Напомним, по итогам второго тура очередных президентских выборов во Франции в апреле 2022 года Макрон сохранил свой пост. Действующего главу государства поддержали 58,54% избирателей, тогда как его оппонента, лидера правой партии «Национальное движение» Марин Ле Пен, — 41,46%.

Ранее политолог Марат Баширов в комментарии 5-tv.ru предрек расследование в отношении президента США Джо Байдена и Республиканской партии относительно денег из федерального бюджета, которые направлялись не на внутренние нужды американцев, а на поддержку Украины.

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