Бесславный конец: политолог оценил будущее Байдена после победы его противников на выборах

Республиканцы во главе с Дональдом Трампом не упустят шанса ткнуть носом команду нынешнего президента в «не очень приятную массу».

Президента США Джо Байдена в случае победы на выборах и прихода к власти в стране республиканцев ждет «бесславный конец». Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Марат Баширов.

«Если республиканцы получат перевес хотя бы в одной из двух палат Конгресса, они, конечно, организуют расследования относительно денег из федерального бюджета, которые направлялись не на внутренние нужды американцев. А там огромная на самом деле проблема с ценами на ГСМ, на продукты питания, вопросы по обслуживанию федерального долга. Деньги эти могли работать внутри страны, но они направлялись на внешние цели, в частности, на Украину. Огромные суммы уходили в карманы предприятий ВПК», — отметил эксперт.

Баширов подчеркнул, что американцы вряд ли серьезно ослабят военную помощь Украине, но сам факт расследования покажет миру, что в США есть собственные проблемы с коррупцией и искажением экономической логики.

«Тот же Трамп, который является абсолютным лидером республиканцев, несомненно, сделает все, чтобы ткнуть носом команду Байдена в не очень приятную массу. В конечном итоге его (Байдена — Прим. ред.) ждет просто бесславный конец», — подытожил Баширов.

Накануне экс-президент США Дональд Трамп заявил, что страна окончательно потеряла авторитет в мировом сообществе, и неизвестно, выживет ли вообще в оставшиеся два года при действующем президенте Джо Байдене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп хочет подать заявку на участие в президентских выборах в 2024 году и намерен в них победить.