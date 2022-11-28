Большой адронный коллайдер остановили ради экономии электроэнергии

Европейский энергокризис добрался до большого адронного коллайдера. Техническая остановка ускорителя планировалась на конец года, но произошла сегодня из-за риска нехватки электроэнергии. Об этом сообщили в ЦЕРН европейской организации по ядерным исследованиям.

В пиковые часы коллайдер потребляет около двухсот мегаватт. Его внезапное отключение может привести к выводу из строя оборудования на сумму около четырех с половиной миллиардов долларов.

Так же сейчас разрабатывают меры экономии на объектах ЦЕРН. Среди них отключение уличного освещения на ночь.

Большой адронный коллайдер используется для изучения протонов и других элементарных частиц. Расположен он на границе Швейцарии и Франции. В следующем году эксплуатацию ускорительного комплекса планируют сократить на 20%.