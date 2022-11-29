Средний чек поездки в Санкт-Петербург вырос до 44 тысяч рублей

Санкт-Петербург набирает туристическую популярность. С начала года город посетили уже более семи миллиона туристов, что на миллион больше, чем за весь прошлый год. Об этом журналистам рассказал вице-губернатор региона Борис Пиотровский.

Он также отметил, что выросли и траты. В этом году поездка в Петербург обходится в среднем в 44 тысячи рублей против 32-х тысяч в 2021-м.

Кроме того, туристы стали на 30% чаще покупать билеты в музеи, на выставки и в театры, а также на 26% больше оставлять денег в кафе и ресторанах.