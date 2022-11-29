Иллюзионист Сафронов осудил астрологов и экстрасенсов: «Шарашкина контора!»

Вместе со своими братьями знаменитость на протяжении многих лет вел популярное телешоу об экстрасенсах. Но теперь отрицает, что звезды и видения могут предсказать будущее.

Иллюзионист Сергей Сафронов заявил о невозможности предсказывать будущее при помощи астрологии и экстрасенсорики. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru он назвал обманщиками представителей этих областей.

«Если говорить про астрологию и экстрасенсорику, то это все „шарашкина контора“, все 50 на 50, грубо говоря, „угадайка“. Не более того», — заявил Сафронов на юбилейном вечере в честь десятилетия Книги рекордов России.

Он добавил, что по-настоящему предсказывать будущее могут люди мудрые, начитанные и образованные. Среди таких он отметил покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик славился своим предвидением будущего благодаря эксцентричным заявлениям, которые в итоге становились реальностью. Например, он предсказал теракт на Крымском мосту и кризис на Украине.

«Во-первых, интуитивно понимать, представлять, куда повернет тот или иной путь. Второй вариант предвидения будущего — это как Жириновский, Царствие ему небесное. Который был политически безумно подкован, который изучал не только историю России, но и всего мира, и очень многие вещи он предсказывал. Благодаря его исключительной мудрости, начитанности и образованности», — сказал Сафронов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему люди все чаще обращаются к магам и экстрасенсам.