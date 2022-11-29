Сбежавшую из РФ Чулпан Хаматову используют в политических играх в Прибалтике

Недавно артистку признали «Актрисой года» в Латвии, но сможет ли она прижиться там?

Режиссер Галина Полищук в беседе с KP.RU высказалась о сбежавшей из России Чулпан Хаматовой. По мнению Полищук, актрису в Латвии просто используют.

«Сейчас Чулпан Хаматову выгодно использовать в политических играх. Но рано или поздно ситуация изменится. И она столкнется с большими проблемами там», — заявила режиссер.

Чулпан Хаматова сбежала в Латвию и недавно стала там «Актрисой года». Но, по мнению Полищук, актриса никогда не станет там народной любимицей, даже если выучит язык.

«У нее будет акцент, а латыши этого не любят. Пробиться русскоязычному населению очень-очень трудно. Это не только мое мнение. Мне об этом говорили многие известные, медийные, состоявшиеся в России люди», — объяснила Галина Полищук.

Она считает, что рано или поздно Чулпан вернется в Россию.

Сейчас Хаматова работает в Новом Рижском театре, где получает в среднем 60 тысяч рублей в месяц. В России актриса зарабатывала по 200 тысяч рублей за одну постановку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, при каком условии Чулпан Хаматова сможет вернуться в Россию.