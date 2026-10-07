«Как с ветряной мельницей»: Дюжев о борьбе со слухами

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 27 0

Актер привел в пример историю с опровержением в газете о Распутине.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Дюжев сравнил противоборство слухам с борьбой с ветряной мельницей

Заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев не борется со слухами. Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru на презентации сетевого канала.

По словам актера, говорят, что это продлевает имя на слуху, а бороться с этим — как с ветряной мельницей, наверное, не имеет смысла. В качестве примера Дюжев привел историю с Григорием Распутиным. Артист напомнил, что сейчас в кинотеатрах идет премьера «Романовы: преданность и предательство», и один из героев — Григорий Ефимович Распутин.

«Когда в газете вышла статья о том, что Григорий Ефимович — конокрад, то он после этого пришел в редакцию, поговорил с директором о том, что это неправда и какие есть доказательства. И директор издательства согласился и написал опровержение. Но, к сожалению, тогда опровержение никто не видел и не читал», — рассказал Дюжев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Дмитрий Дюжев на премьере исторической драмы «Романовы: преданность и предательство» рассказал о подготовке к роли Григория Распутина. По словам Дюжева, фигура Григория Ефимовича требует отдельного изучения, поскольку на протяжении многих лет вокруг нее складывалось множество разнообразных мифов.

Артист назвал Распутина самостоятельной личностью, нуждающейся в исследовании. В качестве примера он привел сходство между ложью и клеветой журналистов начала прошлого века и сегодняшнего дня, указав, что в этом есть определенное сходство и что лжи и вранья очень много. Актер особо подчеркнул, что для него было важно понять характер и судьбу этого исторического персонажа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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«Как с ветряной мельницей»: Дюжев о борьбе со слухами

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