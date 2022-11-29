Российская армия освободила два населенных пункта в ДНР

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Штаб Теробороны ДНР сообщил об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка

Российская армия освободила два населенных пункта в ДНР

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Украинские националисты в очередной раз потерпели позорное поражение.

Населенные пункты Перше Травня и Андреевка освобождены российскими военными. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку», — говорится в Telegram-канале Штаба.

К слову, еще 13 ноября российские бойцы в результате успешных наступательных действий полностью освободили от националистов поселок Майорск на донецком направлении. А уже через два дня ВС РФ взяли под контроль Павловку в ДНР. Тогда было ликвидировано до 1400 украинских боевиков.

В том числе при освобождении Павловки русская армия уничтожила два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30-ти других боевых бронированных машин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как союзные силы освободили два региона вблизи Артемовска в ДНР.

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