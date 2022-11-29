Российская армия освободила два населенных пункта в ДНР
Штаб Теробороны ДНР сообщил об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Украинские националисты в очередной раз потерпели позорное поражение.
Населенные пункты Перше Травня и Андреевка освобождены российскими военными. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
«По состоянию на 29 ноября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку», — говорится в Telegram-канале Штаба.
К слову, еще 13 ноября российские бойцы в результате успешных наступательных действий полностью освободили от националистов поселок Майорск на донецком направлении. А уже через два дня ВС РФ взяли под контроль Павловку в ДНР. Тогда было ликвидировано до 1400 украинских боевиков.
В том числе при освобождении Павловки русская армия уничтожила два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30-ти других боевых бронированных машин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как союзные силы освободили два региона вблизи Артемовска в ДНР.
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