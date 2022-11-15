Уничтожено до 1400 солдат ВСУ: в МО раскрыли детали освобождения Павловки

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 3 465

МО РФ: в боях за Павловку российские войска уничтожили до 1400 украинских военных

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Ожесточенные бои за стратегически важный населенный пункт шли длительное время. Теперь путь к Угледару открыт.

Накануне российские войска в ходе успешных наступательных действий полностью освободили Павловку в Донецкой народной республике (ДНР). Детали боев за стратегически важный населенный пункт раскрыли в Минобороны РФ.

«В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, двадцать семь боевых машин пехоты и до 30-ти других боевых бронированных машин», — заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель российского оборонного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также натиск ВС РФ не смогли выдержать шесть артиллерийских орудий, включая двух американских систем «Три топора» (М777), а также более 25 автомобилей и 28 беспилотников.

Наступательные действие со стороны российских войск на данном направлении продолжаются. Как сообщал ранее 5-tv.ru, освобождение Павловки дает возможности для отбрасывания войск противника подальше от Донецка, а также для освобождения Угледара.

Тема:
Специальная военная операция России
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