Уничтожено до 1400 солдат ВСУ: в МО раскрыли детали освобождения Павловки

Ожесточенные бои за стратегически важный населенный пункт шли длительное время. Теперь путь к Угледару открыт.

Накануне российские войска в ходе успешных наступательных действий полностью освободили Павловку в Донецкой народной республике (ДНР). Детали боев за стратегически важный населенный пункт раскрыли в Минобороны РФ.

«В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, двадцать семь боевых машин пехоты и до 30-ти других боевых бронированных машин», — заявил в ходе ежедневного брифинга официальный представитель российского оборонного ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также натиск ВС РФ не смогли выдержать шесть артиллерийских орудий, включая двух американских систем «Три топора» (М777), а также более 25 автомобилей и 28 беспилотников.

Наступательные действие со стороны российских войск на данном направлении продолжаются. Как сообщал ранее 5-tv.ru, освобождение Павловки дает возможности для отбрасывания войск противника подальше от Донецка, а также для освобождения Угледара.