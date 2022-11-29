Челябинский депутат спас раненую бабушку из Херсона в день ее рождения

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Рита Миронова
Рита Миронова 24

91-летняя пенсионерка получила серьезную травму и не могла передвигаться самостоятельно уже три месяца.

Челябинский депутат спас раненую бабушку из Херсона в день ее рождения

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Депутат из Челябинской области спас бабушку в день ее рождения. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на собственные источники.

Известно, что пенсионерка три месяца мучается от серьезной травмы — она сломала шейку бедра и не могла ходить самостоятельно. Из дома в Херсонской области ее выносили на носилках.

«Когда грузили бабушку в автомобиль узнали, что в этот день у нее день рождения. Забавно очень получилось. Такое вот совпадение. Сделали подарок — вывезли на территорию Республики Крым», — рассказал региональный депутат.

Родственников пенсионерки тоже эвакуировали. Пока их поселят в пункте временного содержания, а затем будут думать, куда заселить семью.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Страны «коллективного Запада» объявили это «вторжением» и ввели против России экономические санкции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Росгвардейцы спасли десятилетнюю девочку, пострадавшую при атаке ВСУ.

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