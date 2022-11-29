Брат Баталова желает выбраться из дома престарелых и получить наследство жены

Супруга священника Михаила Ардова скончалась в этом году.

Брат народного артиста России Алексея Баталова подал заявление в суд из-за наследства умершей жены.

Священник Михаил Ардов в этом году потерял супругу, с которой прожил вместе 50 лет. Детей пары не осталось, а православного писателя отправили в дом престарелых из-за деменции. Родственники утверждают, что 85-летнему Михаилу Ардову необходимо оставаться в учреждении, так как он нуждается в специализированном лечении.

Однако сам мужчина хочет вернуться домой, потому что ему одиноко и не хватает общения с семьей. Несмотря на убеждения родственников, священник направил в суд иск, в котором потребовал у нотариуса выдать ему свидетельство о право на наследстве умершей жены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что коллеги Татьяны Дорониной переживают из-за ее нахождения в доме престарелых. Кроме того, в близком кругу актрисы появился некий персонаж, который охотится за ее наследством.