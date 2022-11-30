«У меня уже был опыт»: Ефременкова не простит измену любимому

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 15

Ефременкова заявила, что не готова простить измену Мондезиру Свет-Амуру

«У меня уже был опыт»: Ефременкова не простит измену любимому

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

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До Мондезира Свет-Амура у звезды телепроекта были отношения с мужчиной, который предал ее.

Звезда телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова откровенно ответила своим подписчикам в блоге о своих отношениях с супругом Мондезиру Свет-Амуру. В частности, 35-летняя звезда призналась, что никогда не простила бы ему измену.

«Я бы не простила. У меня был такой опыт, и я считаю, что из таких отношений надо выходить», — написала знаменитость.

Юлия напомнила, что у нее были отношения с актером Тимуром Ефременковым, которые пришли к завершению именно из-за предательства. Ошибку она не смогла простить мужчине.

Напомним, что отношения Юлии Ефременковой с Мондезиром Светом-Амуром начались в 2019 году на телепроекте «Дом-2». Вскоре они покинули шоу, а в октябре 2022 года стали родителями. Сейчас влюбленные воспитывают двух мальчиков-близнецов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как у близнецов Ефременковой начались проблемы с дыханием. Малыши появились на свет раньше положенного срока. Поэтому первый месяц они провели под пристальным наблюдением врачей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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