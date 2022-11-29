«Прям подхрюкивают»: у близнецов Ефременковой начались проблемы с дыханием

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16

Юлия Ефременкова пожаловалась на проблемы с дыханием у близнецов, которые подхрюкивают

Фото, видео: Instagram* / efremenkovvvva

Читайте нас в: Дзен Новости

Малыши экс-участницы «Дома-2» родились недоношенными. Поэтому Ефременкова пристально следит за здоровьем сыновей и при малейшем подозрении на что-то плохое обращается к врачам.

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала в социальной сети о странном симптоме у двухмесячных близнецов. По ее словам, груднички часто и сильно шмыгают носом, поэтому молодой маме приходится постоянно при помощи специального прибора отсасывать содержимое из носов. Она не понимает, это норма или нет, поэтому на консультацию отправилась в роддом.

«Я хочу ему (врачу — Прим.ред.) задать вопрос — это вообще нормально или нет. Они не простудились, но прям подхрюкивают. В принципе у них это было, когда мы лежали в больнице», — пожаловалась Ефременкова.

Рассказав публике о своих переживаниях, она, взяв малышей и возлюбленного Мондезира Свет-Амура, поспешила в медицинское учреждение. Выяснилось, что ничего страшного в таком симптоме нет, у малышей не нарушено дыхание и их жизням ничего не угрожает. Но все-таки специалист дал некоторые рекомендации для снижения частоты шмыганья носом.

К слову, малыши появились на свет раньше положенного срока. Поэтому первый месяц они провели под пристальным наблюдением врачей. А после выписки все заботы и хлопоты по воспитанию легли лишь на плечи Ефременковой и ее любимого. Порой звезде реалити-шоу помогает ее мама Алевтина Анатольевна. Но часто проводить время с малышами она из-за преклонного возраста не может.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем может обернуться для Ефременковой депрессия после родов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-5° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.75
0.27 63.30
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
2:59
«Прям подхрюкивают»: у близнецов Ефременковой начались проблемы с дыханием
2:35
Страны Евросоюза переживут одну из самых холодных зим за последние десятилетия
2:11
«Всеми средствами»: Довлатова подхватила неизвестный вирус и легла под капельницу
1:47
Сумку со 100 тысячами долларов отобрали неизвестные у мужчины на улице Москвы
1:23
Чудом выжила: дочь потерявшего жену в ДТП Сумишевского попала в аварию

Сейчас читают

Джигурда раскрыл секрет классного секса
"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской
Кто станет новым Джеймсом Бондом
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео