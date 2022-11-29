«Прям подхрюкивают»: у близнецов Ефременковой начались проблемы с дыханием
Юлия Ефременкова пожаловалась на проблемы с дыханием у близнецов, которые подхрюкивают
Фото, видео: Instagram* / efremenkovvvva
Малыши экс-участницы «Дома-2» родились недоношенными. Поэтому Ефременкова пристально следит за здоровьем сыновей и при малейшем подозрении на что-то плохое обращается к врачам.
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова рассказала в социальной сети о странном симптоме у двухмесячных близнецов. По ее словам, груднички часто и сильно шмыгают носом, поэтому молодой маме приходится постоянно при помощи специального прибора отсасывать содержимое из носов. Она не понимает, это норма или нет, поэтому на консультацию отправилась в роддом.
«Я хочу ему (врачу — Прим.ред.) задать вопрос — это вообще нормально или нет. Они не простудились, но прям подхрюкивают. В принципе у них это было, когда мы лежали в больнице», — пожаловалась Ефременкова.
Рассказав публике о своих переживаниях, она, взяв малышей и возлюбленного Мондезира Свет-Амура, поспешила в медицинское учреждение. Выяснилось, что ничего страшного в таком симптоме нет, у малышей не нарушено дыхание и их жизням ничего не угрожает. Но все-таки специалист дал некоторые рекомендации для снижения частоты шмыганья носом.
К слову, малыши появились на свет раньше положенного срока. Поэтому первый месяц они провели под пристальным наблюдением врачей. А после выписки все заботы и хлопоты по воспитанию легли лишь на плечи Ефременковой и ее любимого. Порой звезде реалити-шоу помогает ее мама Алевтина Анатольевна. Но часто проводить время с малышами она из-за преклонного возраста не может.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем может обернуться для Ефременковой депрессия после родов.
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