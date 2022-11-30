Подрастающий сын и звездный роман: что скрывал Евгений Миронов от публики

Знаменитый артист не любит выставлять свои чувства напоказ.

Актер Евгений Миронов не любил распространяться о личной жизни, поэтому публика не сразу узнавала о его романах и ребенке. Сейчас сердце артиста свободно, вчера ему исполнилось 56 лет. Только два года назад Миронов показал прессе своего сына Петю. Почему звезда так долго скрывал наследника? Впрочем, это ожидаемо от актера, ведь он всю жизнь провел в тайне от журналистов.

Тайная любовь

В молодости у красавца отбоя не было от поклонниц. Женщины обожали Евгения Витальевича и часто оказывали знаки внимания привлекательному, заметному и талантливому парню.

«Симпатичный, все время на сцене, так что девчонки его любили, тянулись, писали записки и подкидывали в портфель. Но он был весь в учебе, поэтому только вежливо улыбался в ответ — мол, спасибо за внимание. Даже за ручку ни с кем не ходил», — приводит слова школьной учительницы актера Людмилы Мальцевой издание StarHit.ru.

Но в конце концов Миронов отыскал ту, что растопила его сердце. Ей оказалась однокурсница из Саратовского училища Маша Горелик. Однако за красавицей ухаживали два юноши — Евгений и Миша Байтман. Девушка предпочла второго, а в после вышла замуж за него и покинула страну.

Еще ходили слухи, что артист влюбился в коллегу по цеху Анастасию Заворотнюк. Они вместе учились в Школе-студии МХАТ. Обе звезды отрицали романтическую связь, однако сплетни развеялись только после замужества брюнетки с бизнесменом Олафом Шварцкопфом.

Потом в обществе Миронова появилась балерина Ульяна Лопаткина. Эта пара произвела настоящий фурор. Поклонники много обсуждали союз артистов: кто-то считал, что они дружат, а кто-то нашел в их поведении нотки романтики. Одна из самых распространенных теорий гласит: Ульяна и Евгений провстречались пару лет и даже какое-то время прожили в гражданском браке. Увы, но в конце их пути разошлись. Кто кого бросил — до сих пор неизвестно.

Неожиданная новость

Когда фанаты уже привыкли к скрытности актера и перестали приписывать ему романы с любой женщиной в обществе, Миронов неожиданно удивил всех. В 2019 инсайдер рассказал прессе, что у звезды растет наследник.

«Малыша Жене родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратиться в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне помогли завести Гарри и Лизу», — заявил знакомый артиста.

Сначала Евгений не комментировал слухи, однако скрывать ребенка от общественности все равно не удалось бы, поэтому в 2020 году звезда пришел на светское мероприятие вместе с Петей. Весь день папа с мальчиком фотографировались, а потом эти снимки разошлись по прессе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Евгений Миронов шел к всенародной любви и славе.