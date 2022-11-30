Уже не то? Что актеры думают о фильме «Елки» без Урганта и Светлакова

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 40

Елена Захарова: фильм «Елки» ассоциируется с Ургантом и Светлаковым

Фото, видео: Кадр из к/ф «Ёлки последние», реж. Тимур Бекмамбетов, 2018 г.; 5-tv.ru

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Новые артисты в очередной ежегодной комедии хороши, но переплюнут ли они своих предшественников?

Для многих фильм «Елки», как и последующие его части, тесно ассоциируются с актерами Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Именно их лица постоянно фигурировали в этом проекте.

Актриса Елена Захарова не стала исключением и тоже поделилась своими впечатлениями о том, как ей непривычно видеть новую часть без любимого состава знаменитостей. Однако нынешние артисты, которые появились в девятой части новогодней картины, уверена Захарова, не менее хороши и талантливы.

«Может быть, что-то закончилось, что-то начинается новое, может, что-то надо было менять. Я любила фильм с теми двумя основными героями, скажу честно. Это два очень хороших артиста, и фильм для меня ассоциировался в первую очередь с ними. Как будет сейчас — посмотрим, снимались тоже очень хорошие артисты, будут другие „Елки“, будет тоже новогоднее настроение, я надеюсь», — рассказала она в беседе с 5-tv.ru на презентации фильма «Елки-9».

Шоуменов Ивана Урганта и Сергея Светлакова уже больше полугода не видно на телевизионных экранах. Даже в традиционной части «Елок», которая почти ежегодно выходит под Новый год их нет. Почему? Ранее 5-tv.ru сообщал, что думает по этому поводу сам Ургант.

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