Уже не то? Что актеры думают о фильме «Елки» без Урганта и Светлакова

Новые артисты в очередной ежегодной комедии хороши, но переплюнут ли они своих предшественников?

Для многих фильм «Елки», как и последующие его части, тесно ассоциируются с актерами Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Именно их лица постоянно фигурировали в этом проекте.

Актриса Елена Захарова не стала исключением и тоже поделилась своими впечатлениями о том, как ей непривычно видеть новую часть без любимого состава знаменитостей. Однако нынешние артисты, которые появились в девятой части новогодней картины, уверена Захарова, не менее хороши и талантливы.

«Может быть, что-то закончилось, что-то начинается новое, может, что-то надо было менять. Я любила фильм с теми двумя основными героями, скажу честно. Это два очень хороших артиста, и фильм для меня ассоциировался в первую очередь с ними. Как будет сейчас — посмотрим, снимались тоже очень хорошие артисты, будут другие „Елки“, будет тоже новогоднее настроение, я надеюсь», — рассказала она в беседе с 5-tv.ru на презентации фильма «Елки-9».

Шоуменов Ивана Урганта и Сергея Светлакова уже больше полугода не видно на телевизионных экранах. Даже в традиционной части «Елок», которая почти ежегодно выходит под Новый год их нет. Почему? Ранее 5-tv.ru сообщал, что думает по этому поводу сам Ургант.