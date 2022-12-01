Новая пандемия? Ученые нашли пять угрожающих человечеству вирусов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19

Вирусолог Альштейн: новые вирусы не смогут вытеснить доминирующий коронавирус

Новая пандемия? Ученые нашли пять угрожающих человечеству вирусов

Фото: www.globallookpress.com / Bernhard Claßen

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Эти возбудители могут передаваться от млекопитающих к человеку.

Новые варианты вирусов, которые были обнаружены у летучих мышей австралийскими и китайскими учеными, схожи с ранними версиями коронавируса. Он стал причиной пандемии в 2003 и в 2019 годах. Об этом сообщил врач-вирусолог Анатолий Альтшетейн.

Специалисты обнаружили пять новых вирусов у летучих мышей, способных передаваться человеку. Среди обнаруженных вариантов больше всего схож с COVID-19 вирус BtSY2. У него похожий рецептор, связывающий область, с помощью которой вирус закрепляется на клетках в теле человека. По мнению ученых, летучие мыши могут быть переносчиками нескольких разных вирусов, которые опасны для человечества.

Эксперт отметил, что схожесть с коронавирусом не означает, что выявленные варианты способны мутировать и создать новый SARS-CoV-2.

«Дело в том, что стандартная, привычная нам пандемия коронавирусной инфекции продолжается. И условия для COVID-19 вполне комфортные, чтобы развиваться и распространяться. Новые вирусы, носителями которых выступают летучие мыши, не смогут вытеснить доминирующий сейчас возбудитель, так как найденные патогены слишком уязвимы и вне своей среды обитания быстро погибнут», — объяснил Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой».

Он указал, что новые возбудители могут передаваться от млекопитающих к человеку. Однако даже если новые вирусы распространятся, то вероятность возникновения новой пандемии исключена.

Как ранее писал 5-tv.ru, России угрожает «тридемия».

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