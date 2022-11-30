Муж внезапно умершей актрисы Стешенко отложил похороны и настоял на экспертизе
Муж внезапно умершей актрисы Натальи Стешенко Владимир Семаго настоял на экспертизе и отложил похороны
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Экс-депутат Госдумы Владимир Семаго хочет удостовериться в причинах смерти своей жены.
Супруг скоропостижно скончавшейся российской актрисы Натальи Стешенко решил настоять на судебной экспертизе и отложить похороны на неопределенный момент. Об этом сообщает МК.RU.
Владимир Семаго хочет удостовериться в причинах смерти своей жены, пишет издание.
Напомним, вечером 28 ноября неожиданная и загадочная смерть настигла и Наталию Стешенко. Актриса находилась в своей квартире в центре Москвы. Ее бездыханное тело обнаружил восьмилетний сын и побежал к соседям, чтобы попросить вызвать полицию и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть Стешенко, но никаких следов насилия не нашли, как и пока не смогли установить причину ее скоропостижной кончины.
Ранее ее близкая подруга, актриса Кузьмина рассказала 5-tv.ru, как спектакль Стешенко отменили незадолго до ее смерти.
Читайте также
85%
-0.19 63.05
-0.34
Нашли ошибку?