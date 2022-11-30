Муж внезапно умершей актрисы Стешенко отложил похороны и настоял на экспертизе

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 1 457

Муж внезапно умершей актрисы Натальи Стешенко Владимир Семаго настоял на экспертизе и отложил похороны

Муж внезапно умершей актрисы Стешенко отложил похороны и настоял на экспертизе

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Экс-депутат Госдумы Владимир Семаго хочет удостовериться в причинах смерти своей жены.

Супруг скоропостижно скончавшейся российской актрисы Натальи Стешенко решил настоять на судебной экспертизе и отложить похороны на неопределенный момент. Об этом сообщает МК.RU.

Владимир Семаго хочет удостовериться в причинах смерти своей жены, пишет издание.

Напомним, вечером 28 ноября неожиданная и загадочная смерть настигла и Наталию Стешенко. Актриса находилась в своей квартире в центре Москвы. Ее бездыханное тело обнаружил восьмилетний сын и побежал к соседям, чтобы попросить вызвать полицию и скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть Стешенко, но никаких следов насилия не нашли, как и пока не смогли установить причину ее скоропостижной кончины.

Ранее ее близкая подруга, актриса Кузьмина рассказала 5-tv.ru, как спектакль Стешенко отменили незадолго до ее смерти.

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