14-летняя девочка и ее родители погибли при пожаре в Барнауле

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 231

Огнем была охвачена пристройка дома к административному зданию. В СК возбудили уголовное дело.

Фото, видео: СУ СК РФ по Алтайскому краю; 5-tv.ru

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Двое взрослых и ребенок погибли при пожаре на востоке Барнаула. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Пристройка к административному зданию на улице Анатолия была охвачена огнем. Причины трагедии уже устанавливают правоохранители.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ. Это причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», — сообщила помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Ольга Чеснокова.

Следователями СК уже установлены личности погибших. Ими оказались 48-летние женщина и мужчина, а также их 14-летняя дочь.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. В ходе расследования будут устанавливаться обстоятельства произошедшего, а также причины пожара и версии гибели людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, пожар в многоквартирном доме в Екатеринбурге унес жизни двоих человек.

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