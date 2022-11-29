Пожар в многоквартирном доме в Екатеринбурге унес жизни двоих человек

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В Екатеринбурге два человека погибли и трое пострадали при пожаре в многоквартирном доме

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Шестьдесят жителей смогли самостоятельно выйти на улицу.

Два человека погибли и трое пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге. Возгорание, по предварительным данным, произошло в квартире на третьем этаже. Затем огонь перекинулся еще на одну квартиру этажом ниже.

Из-за пожара весь подъезд затянуло густым дымом. Шестьдесят жителей смогли самостоятельно выйти на улицу. Еще 33 человека спасатели спустили с верхних этажей с помощью спецтехники.

Причины пожара устанавливаются. По одной из версий, он произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

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