Пожар в многоквартирном доме в Екатеринбурге унес жизни двоих человек
В Екатеринбурге два человека погибли и трое пострадали при пожаре в многоквартирном доме
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
Шестьдесят жителей смогли самостоятельно выйти на улицу.
Два человека погибли и трое пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Екатеринбурге. Возгорание, по предварительным данным, произошло в квартире на третьем этаже. Затем огонь перекинулся еще на одну квартиру этажом ниже.
Из-за пожара весь подъезд затянуло густым дымом. Шестьдесят жителей смогли самостоятельно выйти на улицу. Еще 33 человека спасатели спустили с верхних этажей с помощью спецтехники.
Причины пожара устанавливаются. По одной из версий, он произошел из-за неосторожного обращения с огнем.
Читайте также
86%
0.27 63.30
0.42
Нашли ошибку?