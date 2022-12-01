Глава МИД Лавров заявил, что восстановления отношений с Западом не будет
По словам Сергея Лаврова, западные чиновники скоро попытают наладить контакт с Москвой, но этого никогда не произойдет.
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru
Восстановления прежних отношений России и Запада никогда не случится. Такое заявление на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности сделал глава МИД России Сергей Лавров.
Глава российской дипломатии отметил, что через определенное время западные коллеги вернутся к России с желанием наладить прежние отношения, но сделать этого уже не получится — линия невозврата пересечена.
«Ясно лишь то, что если <…> в какой-то момент времени наши западные соседи <…> и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится», — заявил Сергей Лавров.
Кроме того, он подчеркнул, что страны Североатлантического альянса вернулись к ведению «холодной войны», чтобы оградить россиян от Европы и «протолкнуть» туда граждан США. А Запад, в свою очередь, успел буквально «покалечить» Совет Европы.
«Совет Европы Запад уже покалечил, по-моему, без шансов на выздоровление, теперь вот под прицелом ОБСЕ», — сказал Лавров.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ОБСЕ тусовкой русофобов.
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