Глава МИД Лавров заявил, что восстановления отношений с Западом не будет

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 21

По словам Сергея Лаврова, западные чиновники скоро попытают наладить контакт с Москвой, но этого никогда не произойдет.

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ; 5-tv.ru

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Восстановления прежних отношений России и Запада никогда не случится. Такое заявление на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности сделал глава МИД России Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии отметил, что через определенное время западные коллеги вернутся к России с желанием наладить прежние отношения, но сделать этого уже не получится — линия невозврата пересечена.

«Ясно лишь то, что если <…> в какой-то момент времени наши западные соседи <…> и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится», — заявил Сергей Лавров.

Кроме того, он подчеркнул, что страны Североатлантического альянса вернулись к ведению «холодной войны», чтобы оградить россиян от Европы и «протолкнуть» туда граждан США. А Запад, в свою очередь, успел буквально «покалечить» Совет Европы.

«Совет Европы Запад уже покалечил, по-моему, без шансов на выздоровление, теперь вот под прицелом ОБСЕ», — сказал Лавров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ОБСЕ тусовкой русофобов.

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