Минобороны РФ озвучило потери ВСУ при освобождении Андреевки в ДНР

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Боевики вновь попытались противостоять военнослужащим России, однако потерпели жестокое поражение.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Российские военные посредством наступательных действий полностью освободили населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики (ДНР). В ходе боя потери украинских националистов составили более 40 сосредоточений живой силы, два танка и пять боевых бронемашин.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В том числе он заявил об очередной попытке боевиков атаковать российские войска на купянском направлении.

«Упреждающим огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля», — рассказал Конашенков.

Стоит отметить, что накануне Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Белогоровки и Перше Травня в ДНР. Тогда было уничтожено до 50 боевиков ВСУ, четыре бронемашины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении более 100 боевиков ВСУ под Днепропетровском.

Тема:
Специальная военная операция России
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