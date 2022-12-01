Минобороны РФ озвучило потери ВСУ при освобождении Андреевки в ДНР
Боевики вновь попытались противостоять военнослужащим России, однако потерпели жестокое поражение.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные посредством наступательных действий полностью освободили населенный пункт Андреевка Донецкой народной республики (ДНР). В ходе боя потери украинских националистов составили более 40 сосредоточений живой силы, два танка и пять боевых бронемашин.
Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В том числе он заявил об очередной попытке боевиков атаковать российские войска на купянском направлении.
«Упреждающим огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики. Уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля», — рассказал Конашенков.
Стоит отметить, что накануне Минобороны РФ сообщило о полном освобождении Белогоровки и Перше Травня в ДНР. Тогда было уничтожено до 50 боевиков ВСУ, четыре бронемашины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.
Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении более 100 боевиков ВСУ под Днепропетровском.
- 1 дек
- «Актер умирает на сцене»: Глюкоза раскрыла, что изменилось в российской эстраде с началом СВО
- 1 дек
- Доброволец из Сербии рассказал о работе российских снайперов в зоне СВО
- 1 дек
- Ирина Безрукова о сбежавших артистах: «Недостойно плеваться в сторону Родины»
- 1 дек
- «Нас поддерживает Россия»: как люди живут в Рубежном под обстрелами ВСУ
- 1 дек
- Экс-глава ЦРУ раскрыл план Запада на конец украинского кризиса
- 1 дек
- Бойцы армейского корпуса ЛНР нанесли огневое поражение ВСУ в Артемовске — видео
- 1 дек
- Младший брат российских десантников: как сейчас живет енот из зоопарка Херсона?
- 1 дек
- «Дополз до нас за ночь»: военный РФ выжил в горящем танке под обстрелом гранат ВСУ
- 1 дек
- Под прикрытием танков в зимних условиях: лучшее видео по теме СВО за день
- 30 нояб
- На подступах к Бахмуту российская артиллерия «утюжит» позиции ВСУ
Читайте также
85%
-0.19 63.05
-0.34
Нашли ошибку?