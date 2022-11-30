МО РФ сообщило о полном освобождении Белогоровки и Перше Травня в ДНР
Украинские националисты вновь потерпели оглушительное поражение.
Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военнослужащие полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня на донецком направлении. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня ДНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей», — отметил он.
Также Конашенков заявил, что на купянском направлении боевики ВСУ пытались атаковать российские войска в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Они атаковали силами механизированной и танковой ротных тактических групп.
«В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль», — сказал генерал-лейтенант.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия освободила поселок Курдюмовку в ДНР.
- 30 нояб
- «Заваливают телами»: в ДНР заявили о самоубийственной «тактике» ВСУ
- 30 нояб
- Экс-полковник США назвал срок уничтожения Украины
- 30 нояб
- Власти Европы озвучили потери Украины с начала спецоперации
- 30 нояб
- Российская армия освободила поселок Курдюмовку в ДНР
- 30 нояб
- Россия использует на Украине «смертоносного монстра» — новейшие танки Т-90М
- 30 нояб
- Военкор «Известий» показал обстановку на запорожском направлении в зоне СВО РФ
- 30 нояб
- Уничтожение самолета ВСУ: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
- 29 нояб
- В ЛНР задержан пособник СБУ, передававший информацию о войсках РФ
- 29 нояб
- Сын Яны Поплавской записал обращение из зоны СВО
- 29 нояб
- Тактическая медицина в действии: как тренируются разведчики из ДНР
Читайте также
85%
0.32 63.39
0.09
Нашли ошибку?