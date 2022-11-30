МО РФ сообщило о полном освобождении Белогоровки и Перше Травня в ДНР

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Украинские националисты вновь потерпели оглушительное поражение.

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Российские военнослужащие полностью освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня на донецком направлении. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня ДНР. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей», — отметил он.

Также Конашенков заявил, что на купянском направлении боевики ВСУ пытались атаковать российские войска в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Они атаковали силами механизированной и танковой ротных тактических групп.

«В результате огневого поражения подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль», — сказал генерал-лейтенант.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская армия освободила поселок Курдюмовку в ДНР.

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