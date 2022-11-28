Минобороны сообщило об уничтожении более 100 боевиков ВСУ под Днепропетровском
Крупные потери противник понес в результате удара высокоточным оружием ВКС России.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 100 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и большого числа военной техники под Днепропетровском.
«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка Днепропетровской области во время погрузки на железнодорожный транспорт уничтожено восемь единиц бронетехники и пять автомобилей. Кроме того, уничтожено более 100 украинских военнослужащих», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В этот же день сообщалось, что российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по опорным пунктам так называемого «иностранного легиона» в Донецкой народной республике (ДНР). В результате были уничтожены около ста наемников из-за рубежа и бронетехника противника.
Ранее 5-tv.ru привел данные газеты The New York Times, согласно которым украинская армия понесла большие потери среди личного состава в боях под Артемовском в ДНР.
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