Страдающие от отключений электричества украинцы начали воровать генераторы

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Тяжелее всего обстоят дела в Киеве, Одесской и Винницкой, а также Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Oleksii Chumachenko; 5-tv.ru

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На Украине продолжается массовое отключение электричества. На этот раз в стране без света остались шесть миллионов человек.

Тяжелее всего обстоят дела в Киеве, Одесской и Винницкой, а также Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях. Возмущенные киевляне, вынужденные сутками сидеть в квартирах без света, вышли на улицы. В знак протеста они перекрыли движение трамваев.

Тем временем, на Украине, видимо, начинают активно воровать генераторы. Об этом сообщают местные СМИ.

Накануне такой случай был в Одессе. А вот так это делают во Львове: неизвестные достали генератор из подвала дома, завернули его в покрывало и увезли на коляске.

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Страдающие от отключений электричества украинцы начали воровать генераторы

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