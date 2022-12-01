Двое россиян погибли при крушении самолета в Армении

Легкомоторный самолет рухнул на землю и загорелся.

В Армении неподалеку от села Джрабер произошло крушение самолета B55. Воздушное судно рухнуло на землю и загорелось, прибывшие на место крушения спасатели обнаружили рядом с обломками два обгоревших тела. Ими оказались граждане Российской Федерации. Об этом сообщил представитель МЧС Армении.

Пожар в настоящий момент ликвидирован, тела погибших россиян еще не эвакуированы, поскольку на месте крушения работает группа следователей.

По предварительной версии, причиной трагедии стали неблагоприятные погодные условия (туман) и рельеф местности. Легкомоторный самолет, по некоторым данным, летел из Еревана в Астрахань. МЧС в настоящее время проверяет эту информацию.

Тем временем, в Комитете гражданской авиации Армении сообщили, что «была прервана связь с частным самолетом BeechCraft 95, летящим из Еревана в Астрахань».

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