Двое россиян погибли при крушении самолета в Армении
МЧС Армении: двое погибших при крушении самолета B55 были россиянами
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения
Легкомоторный самолет рухнул на землю и загорелся.
В Армении неподалеку от села Джрабер произошло крушение самолета B55. Воздушное судно рухнуло на землю и загорелось, прибывшие на место крушения спасатели обнаружили рядом с обломками два обгоревших тела. Ими оказались граждане Российской Федерации. Об этом сообщил представитель МЧС Армении.
Пожар в настоящий момент ликвидирован, тела погибших россиян еще не эвакуированы, поскольку на месте крушения работает группа следователей.
По предварительной версии, причиной трагедии стали неблагоприятные погодные условия (туман) и рельеф местности. Легкомоторный самолет, по некоторым данным, летел из Еревана в Астрахань. МЧС в настоящее время проверяет эту информацию.
Тем временем, в Комитете гражданской авиации Армении сообщили, что «была прервана связь с частным самолетом BeechCraft 95, летящим из Еревана в Астрахань».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Монако при крушении вертолета погиб основатель Forex Club Вячеслав Таран.
Двое россиян погибли при крушении самолета в Армении
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения
Фото: Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения
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