Игроков «Зенита» и «Спартака» дисквалифицировали на шесть матчей за драку на матче

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Рита Миронова
Рита Миронова 17

На поле не смогут выйти Родриго, Малков и Барриос из «Зенита», а также Селихов, Соболев и Николсон из «Спартака».

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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На сайте Российского футбольного союза опубликовали итоги заседания контрольно-дисциплинарного комитета. Оно состоялось после инцидента, произошедшего во время матча Кубка России.

27 ноября футболисты петербургского «Зенита» и московского «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России. Красные карточки получили шесть игроков: Вильмар Барриос, Малком и Родриго из «Зенита» и Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон из «Спартака».

Тогда футболистов просто удалили с поля и продолжили матч без них, но сегодня стало известно, что без них пройдут и следующие шесть матчей. За нарушение дисциплинарного регламента игроки дисквалифицированы, а обе футбольные команды за неподобающее поведение футболистов оштрафованы на 100 тысяч рублей.

Примечательно, что на матче успели и пожениться, и подраться, и пробить пенальти. В перерыве проходившего в Петербурге матча состоялось настоящее бракосочетание, а в результате послематчевой серии пенальти «Зенит» победил со счетом 4:2.

Ранее 5-tv.ru писал, что главный тренер ФК «Зенит» не удивился произошедшей драке на Кубке России.

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