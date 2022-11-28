Главный тренер ФК «Зенит» не удивился произошедшей драке на Кубке России

Жарко было и на футболе в Петербурге. Страсти разгорелись в кубковом матче «Зенита» со «Спартаком», причем уже после финального свистка. Стычка двух игроков переросла в массовое побоище, в котором поучаствовали примерно все, кто в тот момент находился на поле или скамейках запасных. Дмитрий Минаков разобрался, кто был самым активным в запрещенной игре руками.

Эта напряженная игра не закончилась после свистка арбитра. Команды уже должны были разойтись по раздевалкам перед серией пенальти, но футболисты начали показывать другой спорт на поле. Промесу не понравилось, что Барриос грубо сыграл против Шамара Николсона. После короткого разговора — потасовка, которая быстро приобрела формат команда на команду.

В такой толпе было сложно разобрать кто виноват, а кто миротворец. Поэтому судье пришлось просматривать один из самых странных повторов, где игроки не обращали на мяч никакого внимания. В итоге — шесть удалений. У «Спартака» — Николсон, Соболев, Селихов, а у «Зенита» — Малком, Барриос и Родригао.

«Я извиняюсь перед всеми, это не должно проявляться ни в каком виде. Это все так не должно быть. Я никого первым не бил, я ждал того момента, когда кто-то из их команды ударит наших. Ну, а если наших бьют, я в стороне не остаюсь», — объяснил нападающий ФК «Спартак» Александр Соболев.

«Я старался как-то успокоить своих товарищей по команде. И, конечно же, мы хотим устраивать шоу для болельщиков, которые смотрят матчи, но не в такой форме», — сказал вратарь ФК «Зенит» Иван Куарезма да Силва.

Но вот главного тренера «Зенита» Сергея Семака эта потасовка не потрясла. Он фактически признался, что и сам — опытный участник подобных инцидентов. Например, в 2004-м.

«Ну, во-первых, это цветочки по сравнению с тем, что было в Раменском. Здесь абсолютно все в „лайтовом“ режиме прошло. Никто особо не пострадал. А что касается эмоций игроков, то, конечно, я понимаю не сдержались. Что-то сказал Борриосу, подошел, толкнул, Борриос его „боднул“, он его царапнул по лицу. И я думаю, если бы этот конфликт сразу бы разняли, другого ничего не было», — заявил Семак.

Тогда, восемнадцать лет назад, в матче «Сатурн» — «ЦСКА» судья Александр Гончар проигнорировал несколько жестких стыков, и это привело к тому, что в концовке матча Бастия с двух ног вкатился в Семака, а Юрий Жирков не оставил это просто так. Дальше дело рук, а не ног. Эксперты и бывшие футболисты понимают накал игры, особенно в матчах принципиальных соперников. Но все же едины во мнении, что такого в футболе не должно быть.

«Это удручающе, когда футболисты там начали прыгать там, человек двадцать на двадцать. Там в принципе можно было удалять или показывать красные карточки. Человек, как минимум в каждой команде по пять по шесть», — считает экс-игрок ФК «Спартак» Александр Мостовой.

Но, как говорят, самое красивое после матча — это счет на табло, он в пользу «Зенита». 4:2 по пенальти. «Зенит» победил в дерби и взял реванш за поражение в Москве.

«Зенит» уходит на перерыв, гарантировав себе участие в плей-офф «Пути Регионов», розыгрыша Кубка России. Следующий официальный матч «сине-бело-голубые» проведут в конце февраля.