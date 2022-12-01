19 и 18 лет заключения: по делу братьев Магомедовых суд вынес приговор
19 и 18 лет колонии получили братья Магомедовы в суде
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru
Их вину в создании преступного сообщества и присвоении бюджетных средств сочли полностью доказанной.
Спустя неделю оглашения наконец вынесен приговор предпринимателям, виновным в колоссальных хищениях — 11 миллиардов рублей. Зиявутдин и Магомед Магомедовы получили 19 и 18 лет тюрьмы соответственно.
Их вину в создании преступного сообщества и присвоении бюджетных средств суд счел полностью доказанной. В уголовном деле, занявшем тысячу томов, речь шла о девяти эпизодах преступления.
В частности, о хищениях при строительстве стадиона «Балтика» и аэропорта Храброво в Калининграде, федеральной трассы «Чуйский тракт», создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Петербурге. Фигурирует в деле и незаконный оборот оружия.
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