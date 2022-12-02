Дело братьев Магомедовых: за что посадили бывших долларовых миллиардеров

Рассказываем все детали финала масштабной криминальной истории. Но финала ли?

Поставлена точка в очень громком деле против миллиардеров. Суд вынес приговор братьям Магомедовым. В течение нескольких лет через свою группу компаний «Сумма» они присваивали бюджетные средства. Деньги были выделены на различные объекты, но оседали на счетах бизнесменов. Один из них — Магомед Магомедов был еще и сенатором. Он получил 18 лет строгого режима. Его брат — 19.

Но кажется, что такому приговору они были даже рады. Почему — расскажет Дмитрий Вахницкий.

«Приговор братьям Магомедовым судьи, по очереди сменяя друг друга, зачитывали ровно неделю: оглашение началось в прошлый четверг. В деле тысячи томов, и почти столько же свидетелей», — передал у здания суда корреспондент Дмитрий Вахницкий.

Чем владели братья

Это финал беспрецедентно дерзкой и масштабной преступной истории. На скамье подсудимых бывшие долларовые миллиардеры, когда-то входившие в список богатейших людей страны, — братья Зиявутдин и Магомед Магомедовы. То, что приговор обвинительный, было ясно еще в первый день его оглашения. Вопрос был только в сроках.

Кроме того, все имущество братьев Магомедовых конфискуют — это акции, личное имущество, в том числе близких родственников, включая самолет Зиявудина Магомедова, автомобили, загородные дома и деньги на банковских счетах. Братья вместе управляли группой компаний «Сумма». В сферу интересов холдинга входили портовая логистика, строительство, телекоммуникации, добыча и переработка нефти и газа. Но суд установил, что на самом деле «Сумма» — преступное сообщество с жесткой иерархической структурой.

«Главы преступных кланов получают до пожизненного срока. Предназначение этой статьи направлено на высшее руководство уголовных иерархий, организаторов именно преступного сообщества в прямом смысле этого слова», — объяснил юрист Игорь Ким.

В чем их вина

Согласно материалам дела, Магомедовы и их сообщники похитили 11 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. В деле также фигурирует незаконный оборот оружия, эпизоды мошенничества, связанные со строительством футбольных стадионов в Санкт-Петербурге и Калининграде. Хищения при строительстве: железной дороги в Тыве и Красноярском крае, электроподстанций — в Якутии, а также при реконструкции калининградского аэропорта Храброво.

Почему это еще не конец

Магомедовых арестовали в 2018 году, и с тех пор они находятся под стражей. Состояние Зиявудина Магомедова оценивали в полтора миллиарда долларов. Ранее с них взыскали 750 миллионов долларов в счет государства. А сегодня суд постановил взыскать с братьев три с половиной миллиарда рублей по искам потерпевших.

«Они за много лет накопили такой огромный негативный потенциал нарушения закона. Есть многолетнее ощущение безнаказанности, которое приводит к тому, что люди начинают нарушать закон уже слишком сильно», — заявил политолог Сергей Марков.

Интересно, что почти каждый день, пока зачитывали приговор, поступали сообщения о минировании Мещанского суда. После полной эвакуации и обследования саперами, заседания продолжались.

Впрочем, решение, которое огласили, еще не означает развязку громкой истории о миллиардных хищениях. Адвокаты продолжают настаивать на невиновности своих подзащитных и будут оспаривать результаты в вышестоящих инстанциях.