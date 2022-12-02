Эльдар Джарахов намекнул, что Ивлеева и Элджей до сих пор не развелись

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 76

Теперь понятно, почему пару так часто видят вместе. Но зачем тогда устраивать спектакль?

Эльдар Джарахов намекнул, что Ивлеева и Элджей до сих пор не развелись

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Блогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов предположил, что его коллега по цеху Элджей до сих пор не развелся с телеведущей Анастасией Ивлеевой. Об этом он заявил на YouTube-шоу «50 вопросов».

Один из ведущих спросил у артиста про некий «секрет Ивлеевой», связанный с разводом. Когда-то звезда снималась в ролике для видеохостинга вместе с Джараховым. Ей нужно было честно ответить на заданный вопрос. В тот момент у блондинки спросили — разведена ли она с рэпером Элджеем по документам?

Настя ответила на провокацию, однако не раскрыла правду для публики. Вместо долгожданного ответа зрители увидели стоп-кадр, на фоне которого Ивлеева объяснила свое нежелание публично отвечать на подобные вопросы.

Блогер предположил, что артистка все еще замужем, ведь слишком старательно скрывает свое семейное положение. Впрочем, даже если его догадки верны — это неудивительно. Даже после развода пара проводит время вместе. Фанаты предполагают, что обе знаменитости до сих пор любят друг друга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Актер и телеведущий Оскар Кучера назвал Ивлееву лидером движения необразованных и невоспитанных женщин.

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