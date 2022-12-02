ВСУ обстреляли маршрутный автобус в Донецке — пострадали мирные жители

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 53

Киевский режим не щадит никого. Мирные жители для ВСУ — бычий глаз.

ВСУ обстреляли маршрутный автобус в Донецке — пострадали мирные жители

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

В Донецке под обстрел украинских националистов попал маршрутный автобус. По предварительной информации, есть пострадавшие. Точное число жертв или раненых пока неизвестно. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.

По некоторым данным, ВСУ выпустили по городу восемь ракет из «Градов».

К слову, это далеко не первый раз, когда боевики ВСУ атакуют автобус с мирным населением. Например, 9 ноября стало известно про обстрел еще одного рейсового автобуса в Донецке. Тогда был ранен водитель. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с места трагедии: окна выбиты, по всей улице разлетелось множество осколков. На асфальте лужа крови, валяются обломки. Недалеко от места взрыва у одного здания разбились окна.

Подобный случай был и 7 октября. Тогда военные Украины обстреляли автобус с гражданскими под Херсоном. Та атака оказалась еще сильнее: сразу несколько человек умерли. По предварительным данным погибло пять мирных жителей, трое получили тяжелые ранения. От самого транспортного средства почти ничего не осталось. На кадрах с эпицентра событий видно, что вместо привычного автобуса стоит развалина без стен.

После зверств националистов от киевского режима, граждане присоединенных к РФ территорий ищут спасения в других регионах страны. Ранее 5-tv.ru сообщал, что переселенцев из Херсона начали размещать в Анапе.

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