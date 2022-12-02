Молдавия загнала себя в угол, и выбраться из него без жертв невозможно.

Присоединение к Евросоюзу приведет Молдавию к гибели, однако после отказа страны от участия в работе СНГ одновекторный пунь неизбежен. Об этом политолог Борис Шаповалов рассказал изданию EADaily.

Эксперт отметил, что разрыв с СНГ может нести серьезные последствия для современного государства. По его словам, все регионы мира стремятся к интеграционным процессам с Западом и используют все возможности для развития. Примечательно, что Молдавия — маленькое государство без своих ресурсов, но от них зависящее.

«И Запад, и Восток для нас важны, где есть рынки. В Европе работает примерно 400 тысяч наших граждан, и в России столько же. С точки зрения экономической, политической и военной безопасности мы должны быть заинтересованы взаимодействовать и сотрудничать и с теми, и с другими. Это аксиома, чтобы выжить в современном мире», — поделился эксперт с изданием.

Политолог добавил, что власти Молдавии должны брать в расчет многонациональность страны и не разжигать на территории республики новые конфликты. Таким образом, одновекторный путь может привести к поглощению Молдавии Румынией и исчезновению страны.

В статье также упоминается, что проевропейские власти Кишинева винят Москву во всех своих бедах, чем формируют у молдавского народа образ врага в лице России.

Ранее 5-v.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский поставил крест на мечтах граждан о вступлении в Евросоюз.