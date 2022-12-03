Работают экипажи БМП-3: лучшее видео из зоны СВО РФ за день

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 1 425

МО РФ опубликовало кадры работы штурмовых групп морпехов с использованием БМП-3 в зоне СВО

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские военные буквально сметают на своем пути националистов, приближая день, когда на Донбассе наступит мирная жизнь.

В Минобороны РФ предоставили кадры, на которых видно, как десантно-штурмовые группы морской пехоты активно действуют на передовой в зоне проведения спецоперации (СВО) на Украине. Несмотря на упорное противодействие противника, они продвигаются вперед на южно-донецком направлении, освобождая от националистических формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенные пункты Донецкой народной республики (ДНР).

Штурмовые группы усилены бронемашинами БМП-3. При поддержке армейской авиации они сметают на пути живую силу и бронетехнику националистов. Морпехи вызывают огонь артиллерии для уничтожения заранее подготовленных укрепрайонов ВСУ. Их выявили с использованием беспилотных летальных аппаратов (БПЛА).

А на одном из полигонов Западного военного округа (ЗВО), расположенных в тыловом районе проведения СВО, ежедневно ведется поэтапная огневая и тактическая подготовка военных, призванных из запаса, и добровольцев. На полигоне военные отрабатывают сценарии реального боя: стреляют и перемещаются в составе подразделений.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как ВСУ потеряли более 60 боевиков, несколько танков и машин в боях под Артемовском.

Тема:
Специальная военная операция России
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